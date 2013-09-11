Сайт для компании (строительное направление)

Сайты «под ключ»Закрыт39 заявок420 просмотров
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Нужно создать сайт для компании, деятельность которой, направлена на отделочные работы. Разработать дизайн сайта на основе представленых примеров, сверстать и натянуть на движок. Оплата будет производится по факту или в два этапа( дизайн и верстка).

10 лет назад
roobicon
Денис 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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