Сайт для компании (строительное направление)

Добрый день! Нужен красивый, яркий сайт-визитка детского центра (6-10 страничек) "Колибри", примерный образец: http://las-mamas.ru/ http://lyuboznashki.ru/ http://gorod-druzey.ru/ В дизайне желательно изображение малыша, который в ладошках держит колибри, большое количество цветов, детей и птичек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт для компании, деятельность которой, направлена на отделочные работы. Разработать дизайн сайта на основе представленых примеров, сверстать и натянуть на движок. Оплата будет производится по факту или в два этапа( дизайн и верстка).
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