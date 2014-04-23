Сайт для консалтинговой компании

$100
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок123 просмотра
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нужен сайт по функционалу аналогичный этому - http://создать-сайт-юридической-компании.рф/

10 лет назад
igorsooslo
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Все в срок, к Алексею у меня нет вопросов и нареканий, за что ему спасибо!
Игорь - ответственный заказчик. Предоставил четкое тех.задание, вовремя отвечал на все вопросы и вовремя проводил все платежи. За что ему спасибо, буду рад поработать снова :) Удачи и процветания сайту и бизнесу!
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