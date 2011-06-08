Сайт для продажи вентиляционного оборудования

Необходимо создать и раскрутить сайт. Пример: www.irrigator.com.ua. Нужно будет немного изменить внешний вид. Хостинг еще не выбран - предлагайте. Последовательность действий: 1. Обсуждаем и выбираем CMS. 2. Вы поднимаете сайт на своём хостинге. 3. Мы смотрим, если есть замечания, Вы их ...