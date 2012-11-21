Добрый день! Интересует создание интернет магазина под клю чили делать все кроме дизайна и наполнения, так что рассмотрел бы два варианта. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на ...
Сайт для проектной компании.
Нужно создать сайт для проектной компании. В основном сайт информативный, об услугах предоставляемых компанией. Особых требований нет, кроме наполнения уникальными текстами.
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