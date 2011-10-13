Сайт для проектной компании

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Закрыт22 заявки273 просмотра

Нужен сайт для новой проектной компании в области строительства

Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать

1. логотип уже есть

2.Сайт должен быть строгий, но информативный, заточенный под продвижение, что то вроде http://www.templatemonster.com/website-templates/31248.html или

http://www.templatemonster.com/demo/33681.html

3.на wordpress

4. Обсуждение ТЗ на этапе переговоров.

HTMLWordPress
14 лет назад
andreyVLV
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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