Сайт для проектной компании

Нужен сайт для новой проектной компании в области строительства

Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать

1. логотип уже есть

2.Сайт должен быть строгий, но информативный, заточенный под продвижение, что то вроде http://www.templatemonster.com/website-templates/31248.html или

http://www.templatemonster.com/demo/33681.html

3.на wordpress

4. Обсуждение ТЗ на этапе переговоров.