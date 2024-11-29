Требуется разработка структуры web-сайта для торговой компании, связанного с велоспортом. Необходимо составить главы, такие как проектирование, архитектура и интерфейс, а также описания товаров и форму для обратной связи. Ожидается текстовый документ в формате Word, который будет аналогичен предоставленным примерам. Наполнение сайта можно придумать самостоятельно.
Сайт для регистрации интереса перед запуском проекта
Здравствуйте Александр,
Нам нужно создать сайт буквально 1-2 страницы, но очень высокого качества - фотографии, логотип и текст будут предоставлены.
Главная цель этого сайта, чтобы люди смогли зарегистрировать свой интерес перед запуском проекта. У Wordpress есть RegistrationMagic. Можно использовать его.
Есть примеры сайтов, которые очень нравятся.
Дайте пожалуйста знать, если Вам это интересно.
Спасибо.
С Уважением,
Элеонора
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