Здравствуйте Александр,

Нам нужно создать сайт буквально 1-2 страницы, но очень высокого качества - фотографии, логотип и текст будут предоставлены.

Главная цель этого сайта, чтобы люди смогли зарегистрировать свой интерес перед запуском проекта. У Wordpress есть RegistrationMagic. Можно использовать его.

Есть примеры сайтов, которые очень нравятся.

Дайте пожалуйста знать, если Вам это интересно.

Спасибо.

С Уважением,

Элеонора