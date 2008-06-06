Создать сайт для школы с системой редактирования.

http://gym524.wecomm.ru/

http://gym524.wecomm.ru/cp/

Ситуация такая работал с лансером, но он как уже две недели не отвечает, работа стоит.

Нужно сделать примерно то же самое, с небольшими изменениями.

От Вас требования к хостингу, какое ПО должно быть быть в тарифе, что бы сайт функционировал.

Icq 455966669

Бюджет 5000 рублей