Сайт для школы танцев Tecktonik First

$400
Сайты «под ключ»Закрыт64 заявки793 просмотра
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Сайт для школы танцев

Школа занимается обучение только по одному виду танца - electro dance (Тектоник)

Полное тз высылаю при заинтересованности в конкретном исполнителе.

Важно учитывать тематику и направленность сайта.

Сроки - до 15 дней

15 лет назад
TckFirst
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$500
10 дней
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