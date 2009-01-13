Сайт для школы танцев Tecktonik First

Требование к програмисту: - ICQ (Skype - чтобы мог объяснять любой вопрос, корректировку) - опыт - отзывы и рейтинг - работа исключительно по СБС (можно по этапно) или WM (по коду с протекцией, не ниже персонального аттестата) - сохранение оговоренных ...