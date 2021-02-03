Сайт для тех поддержки

адача: Переводить все сообщения с телеграмма и рекламного сайта на наш сайт с тех поддержкой.

Интерфейс: примерно http://soho-react.laborasyon.com/#/, но можно обсудить варианты еще

Подключения: Telegram, Сайт

1. Сделать на нашем сайте кабинет для каждого аккаунта менеджера тех поддержки и возможность заходить в него по логину и паролю.

2. Переводить все диалоги которые поступают с рекламного сайта и телеграмма на наш сайт с интерфейсом для тех поддержки.

Все делается для того, чтобы менеджер тех поддержки мог отвечать с одного интерфейса клиентам из телеграмма и с сайта.

БИТРИКС и ГОТОВЫЕ СИСТЕМУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!