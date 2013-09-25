Сайт для типографии, РА

Привет

Требуется сделать минималистический дизайн сайта типографии , но с интересной и современной версткой, красивыми по теме иконками, четкой структурой подачи материала. На бесплатной легкой ЦМС с возможностью править верстку в админке и контент с фронтэнда. Кроме джумлы, вордпресса. Цена - недорого. Просьба присылать конкретные предложения, а не "возьмемся" "сделаем" и т.п. Информацию по виду контента сайта можно посмотреть на adek-print.ru. Сроки сжатые.