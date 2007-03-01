Сайт для транспортной компании

Для участия в "большом" проекте создания Новой Реальности (= объективная+виртуальная+расширенная+N) проводится отбор увлеченных, талантливых профессионалов. Технологическая стратегия, интеграция технологий, НИОКР, автоматизация 3D-моделирования, инф. физика, поисковые технологии, распознавание образов, социальные технологии и т.д. Инициатор - увлеченный, талантливый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт транспортной компании , необычный по содержанию, можно предложить какой-нибудь сервис на сайт
Примеры сайтов конкурентов:
Жду предложения, по структуре и дизайну
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