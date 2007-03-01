Сайт для транспортной компании

Требуеться создать скрипт интернет магазина софта, а так же прикрутить к нему уже существующий дизайн (скрин в аттаче). Пишите реальные сроки и цены. ТЗ: Вообщем вот что бы хотелось видеть в скрипте. 1. В админке надо чтобы ...