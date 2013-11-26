Сайт для займов денег онлайн

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Закрыт20 заявок198 просмотров

Нужен сайт такой же как: https://bistrodengi.ru/

Что именно необходимо:

- Калькулятор займа

- Обратная связь

- Возможность приема заявки с отправкой ее на почту

- Раздел по вкладам

цель сайта:

- Имиджевая, в т.ч. для привлечения инвестиций

- Требования законодательства

Желательна реализация на известной CMS

11 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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