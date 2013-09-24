Сайт для зарубежной компании.

Добрый день

Необходимо создать сайт для компании, которая будет продавать рефераты, сочинения, диссертации и тд. для зарубежных лиентов. Пример такого сайта: http://coolessay.net/

Что интересует: только цена на разработку программной части/цена за дизайн + программирование

Что необходимо:

1) Создание самого сайта, структура аналогична указанному выше сайту. Обязательно необходимо установить модуль живого чата. Предпочтительно выполнение этой части проекта на популярной СМS

2) Создание клиентской части:

а) Личный кабинет для клиентов, в котором они могут оставить комментарии к работе и узнать состояние заказа

необходимый функционал:

-просмотр состояния своей работы, возможность ее скачать

-возможность переписки с исполнителем работы(возможность оставлять комментарии к работе)

б)Личный кабинет для авторов работ

необходимые функции:

-возможность выбрать выполняемую работу из общего списка поданных через форму заявки

-возможность переписки с клиентами, подгружать новые версии работ

Интересует цена за эту работу, в общих чертах. В дальнейшем для исполнителя я составлю подробное тех задание.

Хотя направленность компании зарубежная, цены просьба писать для соотечественников)

______________

Убедительная просьба не нужно мне писать в личку, я сам свяжусь с интересными мне исполнителями.