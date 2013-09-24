Сайт для зарубежной компании.

Здравствуйте, ищу человека который разбирается и имеет опыт в работе хостинг компаний. Есть задача открыть платный хостинг, и нужен тот кто умеет подсказать правильный выход и высветлить все нюансы по работе в данной сфере. Жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходимо создать сайт для компании, которая будет продавать рефераты, сочинения, диссертации и тд. для зарубежных лиентов. Пример такого сайта: http://coolessay.net/
Что интересует: только цена на разработку программной части/цена за дизайн + программирование
Что необходимо:
1) Создание самого сайта, структура аналогична указанному выше сайту. Обязательно необходимо установить модуль живого чата. Предпочтительно выполнение этой части проекта на популярной СМS
2) Создание клиентской части:
а) Личный кабинет для клиентов, в котором они могут оставить комментарии к работе и узнать состояние заказа
необходимый функционал:
-просмотр состояния своей работы, возможность ее скачать
-возможность переписки с исполнителем работы(возможность оставлять комментарии к работе)
б)Личный кабинет для авторов работ
необходимые функции:
-возможность выбрать выполняемую работу из общего списка поданных через форму заявки
-возможность переписки с клиентами, подгружать новые версии работ
Интересует цена за эту работу, в общих чертах. В дальнейшем для исполнителя я составлю подробное тех задание.
Хотя направленность компании зарубежная, цены просьба писать для соотечественников)
______________
Убедительная просьба не нужно мне писать в личку, я сам свяжусь с интересными мне исполнителями.
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день За основу берем структуру сайта klanglaunge.de, на двух языках, меню из 6 разделов, с подменю, дизайн предварительный уже есть. Предлагайте сроки и цену, не хотел бы дорого, но нужно качественноСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $3500
Необходимо создать сайт схожий по функционалу как http://vsesdal.com (нужна регистрация для полных понятий и функций сайта) Срок реализации до декабря Приветствуются команды разработчиков От вас сумма и сроки (Большая просьба отнестись к данному проекту серьезно, оцените ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сделать сайт под ключ по оптовой продаже колготок хотим видеть хороший дизайн, форма заказа, продающие счетчики.За все про все 1500 рублей.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется php/javascript программист (middle) с опытом работы от 2х лет для доработки сайта. Необходимо: переписать проект используя Yii фреймворк и создать административную панель для агентств.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Задача: создать сайт хостела с системой on-line бронирования номеров и мест. Англоязычную и русскую версии. Прикрутить возможность оплаты палкой, платежами с карты или через иные электронные деньги или подобрать необходимого агрегатора по сбору платежей. Работаю строго без ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо сделать имиджевый сайт для центра детского развития. Функционал должен включать в себя изменение баннеров в шапке сайта, простое добавление фотографий и редактирование текста в событиях и описании занятий. Сайт должен содержать разделы с описанием соответствующие ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте, необходима разработка сайта "под ключ" по примеру одного сайта (056.ua). Также требуется разработка ТЗ, дизайн и возможно дальнейшее сопровождение.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Создание сайта кровельных материалов в светлых тонах. Гл.страница-2 типа меню.В одной из страниц фотогаллерея. Кнопки соц.сетей и т.д.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад