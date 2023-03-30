Вітаю!

Необхідний вебсайт - дошка оголошень.

Основна сторінка (де можна буде зареєструватись в особистому кабінеті (при реєстрації набір певних даних про компанію), ознайомитись з умовами та загальною інформацією, обрати підписку: річну, квартальну, місячну.

3 однакових сторінки на яких будуть відображатись оголошення куплю/продам. Для прикладу: 1ша сторінка для яблук, 2га для груш, 3тя для апельсинів. Відповідно підписка має бути річну, квартальну, місячну. для всього разом, або окремо або тільки двох видів продуктів.

Потрібна функція фільтрування оголошень, за ціною, умовами поставки, обсягом, терміном поставки і т.д. Відкриваючи кожне оголошення наприклад кнопкою "детально" користувач може бачити ціну, умови поставки, обсяг і т.д., але в загальному списку оголошень повинен бачити одразу без відкриття "детально" ціну та період поставки. Відкриваючи "детально" повинна бути функція написати продавцю або покупцю, повинен відкриватися чат між двома користувачами.

У власника сайту має бути доступ до цих чатів (історій переписок, вони повинні зберігатися 1 тиждень або більше. У власника сайту має бути можливість видаляти оголошення.

У користувачів повинна бути можливість додавати в обране оголошення.

В особистому кабінеті користувача, повинна бути можливість бачити "обране", вид підписки, кількість днів через скільки закінчиться підписка.

Оплата підписки буде здійснюватись на розрахунковий рахунок власника сайту. Повинна бути функція формування рахунку, щоб при формуванні у користувача автоматично формувалось призначення платежу.

Наприклад: 1111111, місячна, яблука, 500 грн з ПДВ. (1111111 - це код компанії,термін підписки, вид підписки та сума).