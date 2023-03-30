Сайт (дошка оголошень).

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок357 просмотров

Вітаю!

Необхідний вебсайт - дошка оголошень.

Основна сторінка (де можна буде зареєструватись в особистому кабінеті (при реєстрації набір певних даних про компанію), ознайомитись з умовами та загальною інформацією, обрати підписку: річну, квартальну, місячну.

3 однакових сторінки на яких будуть відображатись оголошення куплю/продам. Для прикладу: 1ша сторінка для яблук, 2га для груш, 3тя для апельсинів. Відповідно підписка має бути річну, квартальну, місячну. для всього разом, або окремо або тільки двох видів продуктів.

Потрібна функція фільтрування оголошень, за ціною, умовами поставки, обсягом, терміном поставки і т.д. Відкриваючи кожне оголошення наприклад кнопкою "детально" користувач може бачити ціну, умови поставки, обсяг і т.д., але в загальному списку оголошень повинен бачити одразу без відкриття "детально" ціну та період поставки. Відкриваючи "детально" повинна бути функція написати продавцю або покупцю, повинен відкриватися чат між двома користувачами. 

У власника сайту має бути доступ до цих чатів (історій переписок, вони повинні зберігатися 1 тиждень або більше. У власника сайту має бути можливість видаляти оголошення.

У користувачів повинна бути можливість додавати в обране оголошення.

В особистому кабінеті користувача, повинна бути можливість бачити "обране", вид підписки, кількість днів через скільки закінчиться підписка.

Оплата підписки буде здійснюватись на розрахунковий рахунок власника сайту. Повинна бути функція формування рахунку, щоб при формуванні у користувача автоматично формувалось призначення платежу.

Наприклад: 1111111, місячна, яблука, 500 грн з ПДВ. (1111111 - це код компанії,термін підписки, вид підписки та сума).

3 года назад
Kharitonenko
Ігор 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$1400
40 дней
Escrow
Розробляли індивідуальний проект з онлайн оплатами. Результатом задоволені на всі 100%. Валерій постійно на зв'язку. Всі правки які виникали в ході проекту були враховані. Зроблено навіть більше чим одразу було зазначено в ТЗ. Рекомендую!!!!
Дякую за цікавий та насичений проект. Конструктивна, продуктивна робота. Замовник завжди на зв'язку. Усі питання вирішувалися швидко. Буду радий подальшій співпраці!

Заявки фрилансеров

Олег
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Помочь с Галерей Wordpress

    $4

    Требуется помощь в создании галереи на сайте WordPress с использованием Elementor Pro. Необходимо воспроизвести дизайн галереи, как на предоставленной картинке. Ожидается точное соответствие образцу и рекомендации по реализации.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать полную копию сайта

    Требуется сделать полную копию сайта с полным функционалом, включая регистрацию пользователей и возможность оплаты на сайте. Проект должен быть выполнен 'под ключ' с учетом всех деталей оригинала.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт Автоломбард

    Требуется разработка сайта или лендинга для автоломбарда. Примеры сайтов включают autolombardn1.ru и zalogator.ru. Опыт работы с проектами в нише автоломбардов будет преимуществом. Укажите ваш опыт в данной сфере.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт для просмотра фильмов сериалов

    Требуется разработать сайт для просмотра фильмов и сериалов «под ключ». В дальнейшем будет нужна мобильная версия сайта. Ожидается качественная реализация с возможностью расширения функционала.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для обучения детей робототехнике на LEGO Mindstorm

    Разработка сайта для обучения детей робототехнике на основе LEGO Mindstorm и Arduino. Необходимо собрать и перевести обучающий материал, инструкции, программное обеспечение и видеоматериалы. Сайт будет на WordPress, структура определяется исполнителем. Обучение включает два направления: LEGO Mindstorm и Arduino.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется создать сайт, выбор шаблона свободный хотя есть и готовые

    $100

    Необходимо разработать сайт «под ключ» с использованием выбранного шаблона. Сроки выполнения являются важным фактором. Бюджет фиксированный, возможны доработки за отдельную плату. Требуется минимальная серверная часть с формой обратной связи. Технологии: HTML5/CSS3, возможен фреймворк.

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка сайта-визитки, который будет иметь возможность самостоятельного изменения информации и данных. Ожидается создание функционала для удобного редактирования контента.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт

    Необходимо добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт, разработанный на платформе WordPress. Требуется интеграция с сервисом через API, создание системы бронирования и реализация онлайн-оплаты. Зал должен быть отрисован через канвас.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад