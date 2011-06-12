Сайт "Доска объявлений"

Необходимо переделать интернет магазин для англоязычных покупателей с уникальным дизайном! Срок создания максимум 21 день. Все подробности при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек,который может создать сайт доску объявлений.
Выставил бриф в нём всё описанно!
Жду от вас ваши предложения или пишите на почту [email protected]
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