Сайт доставки заказа цветов онлайн

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Закрыт33 заявки362 просмотра

Нужнд сделать в небольшую цену сайт доставки заказа цветов онлайн для одного города с ближайшей областью, думаю подойдет движек интернет магазина с небольшими переделками, ТЗ нет точного, главное предпочтение красивому дизайну.

писать цены, сроки не важны, оплата по факту только либо ваш вариант предложите, сбс нежелательно только в крайнем случае

15 лет назад
mastpiar
Левинов 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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