Сайт Drupal + Google maps

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки164 просмотра
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Создание сайта на Drupal со следующим функционалом

1. нанесение на карту Точек привязанных к адресу или местоположению человека (организации) который нуждается в помощи

у каждой точки существует профиль который состоит из:

- Метка - рубрика к которой можно отнести проблему нуждающегося в помощи (детский дом, нужны деньги на операцию ...)

- описание проблемы, ссылки на документы

- номер телефона и другая контактная информация

- фотография

- анкетные данные

- сроки оказания помощи

2. Регистрация "Благотворителя" с возможностью привязки к карте (Государственные социальные учреждения, медучреждения, негосударственные фонды помощи, ночлежки, частные лица, организации) в профиле "Благотворителя"

- возможные варианты помощи

- форма отправки e-mail, sms, icq

- номер телефона и другая контактная информация

- Уровень добродетели - индекс полезности - выставляется другими участниками сервиса

3. Подписка "Благотворителей" на новые или на постоянный список "точек помощи" в заданных районах - например в радиусе 5 км от места жительства

Drupal
15 лет назад
prostorspb
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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