Сайт-фотогаллерея

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок192 просмотра

Добрый день!

Надо сделать сайт-фотогалерею.

1) Без flash, без анимации;

2) Вне любой системы управления сайтом;

3) В Dreamweaver.

Визуальный пример: http://www.templatemonster.com/ru/dynamic-flash-photo-galleries-type/34587.html

Но с изменениями:

1) Без меню вверху. Без кнопок;

2) На английском (помогу перевести);

3) При входе на сайт - форма авторизации на затемнённом фоне мозаики фотографий. Форма регистрации: почта, пароль, ещё раз пароль. Логин формируется из первой части адреса email. Со подтверждением email и captcha;

4) После входа в левом верхнем углу остаётся черный квадрат с белыми буквами "I'm". Этот квадрат вызывает окошко профайла в центре экрана. В этом окне появляется возможность загрузить (только одно) или изменить фото. Если фото не квадратное, тогда предлагается возможность выбрать квадратную зону на фото. Под фото - место для указания ссылки. Также возможно удалить профайл.

5) На мозаике фотографии (формируется из загруженных пользователями фото) квадратные, не закругленные; Размер каждого фото-квадрата 200х200рх. Если кликнуть, разворачивается до 400х400рх;

6) Размер web-страницы должен быть не ограничен (точнее до 200тыс х 200тыс рх). То есть увеличивается по мере увеличения количества загруженных фотографий. На месте удалённых фото - белые квадраты;

7) Расположение фото постоянно меняется. Перетасовывается каждый день;

8) Админка. Функции: отклонить загруженное фото, заблокировать пользователя, удалить пользователя, отслеживание активности каждого пользователя.

HTML
11 лет назад
alek-bormental
Александр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$450
10 дней

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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