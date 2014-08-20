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Сайт-фотогаллерея
Добрый день!
Надо сделать сайт-фотогалерею.
1) Без flash, без анимации;
2) Вне любой системы управления сайтом;
3) В Dreamweaver.
Визуальный пример: http://www.templatemonster.com/ru/dynamic-flash-photo-galleries-type/34587.html
Но с изменениями:
1) Без меню вверху. Без кнопок;
2) На английском (помогу перевести);
3) При входе на сайт - форма авторизации на затемнённом фоне мозаики фотографий. Форма регистрации: почта, пароль, ещё раз пароль. Логин формируется из первой части адреса email. Со подтверждением email и captcha;
4) После входа в левом верхнем углу остаётся черный квадрат с белыми буквами "I'm". Этот квадрат вызывает окошко профайла в центре экрана. В этом окне появляется возможность загрузить (только одно) или изменить фото. Если фото не квадратное, тогда предлагается возможность выбрать квадратную зону на фото. Под фото - место для указания ссылки. Также возможно удалить профайл.
5) На мозаике фотографии (формируется из загруженных пользователями фото) квадратные, не закругленные; Размер каждого фото-квадрата 200х200рх. Если кликнуть, разворачивается до 400х400рх;
6) Размер web-страницы должен быть не ограничен (точнее до 200тыс х 200тыс рх). То есть увеличивается по мере увеличения количества загруженных фотографий. На месте удалённых фото - белые квадраты;
7) Расположение фото постоянно меняется. Перетасовывается каждый день;
8) Админка. Функции: отклонить загруженное фото, заблокировать пользователя, удалить пользователя, отслеживание активности каждого пользователя.
Выбранный исполнитель
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