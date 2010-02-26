Сайт-говорилка

Необходимо создать сайт, на котором пользователи смогли бы созваниваться друг с дружкой, используя веб-камеру.

У каждого своя страничка (аккаунт) и возможность позвонить кому угодно из других пользователей.

Прием оплаты за pro-аккаунт (расширенный набор функций).

И все тут. Жду заявок.

Срочно-пресрочно!