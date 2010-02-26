Сайт(портал) на тему недвижимости. Особенности: фильтры, база данных, таблицы, сортировки, личный кабинет. Внимательно смотрите ТЗ, чтобы реально оценивайть свои возможности. Если объявление активно то исполнитель не выбран. По предоплате не работаю! Работаю ...
Сайт-говорилка
Необходимо создать сайт, на котором пользователи смогли бы созваниваться друг с дружкой, используя веб-камеру.
У каждого своя страничка (аккаунт) и возможность позвонить кому угодно из других пользователей.
Прием оплаты за pro-аккаунт (расширенный набор функций).
И все тут. Жду заявок.
Срочно-пресрочно!
Заявки фрилансеров
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