Сайт и база данных под ключ

Необходимо сделать сайт-визитку+ скромный интернет-магазин до 20 товаров максимум+защищенную базу данных с системой распределенного доступа "в одном флаконе".

Сайт в основном должен являться входом в базу данных, нести информационную нагрузку и заниматься реализацией товара с возможностью различных видов удаленной оплаты.

В так называемой базе данных отдельные данные полдьзователя должны быть видимы, а некоторые скрыты. Если какие-то из данных человек-пользователь сайта утерял, то должна быть возможность установления определенной отметки на сайте об утере или краже, например. Соответственно, сторонним пользователям, которые вошли в базу данных должно быть видно ( после набора соответствующего кода) в каком состоянии (утерян/украден и т.п.) находится информация и кому в принципе принадлежит.

Кроме того данная база должна иметь возможность сочленения/перехода к двум европейским базами данных, чтобы это было как бы единое целое.

Используемый движок для сайта должен иметь сертификаты безопасности и устойчив к взломам.

База данных должна шифроваться ключом.

Интересует возможная стоимость проекта.