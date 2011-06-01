Сайт и база данных под ключ

Добрый день! Хотелось бы создать региональную доску объявлений на joker board с уникальным шаблоном, с полным функционалом, желательно на официальной версии. Пожалуйста, указывайте цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт-визитку+ скромный интернет-магазин до 20 товаров максимум+защищенную базу данных с системой распределенного доступа "в одном флаконе".
Сайт в основном должен являться входом в базу данных, нести информационную нагрузку и заниматься реализацией товара с возможностью различных видов удаленной оплаты.
В так называемой базе данных отдельные данные полдьзователя должны быть видимы, а некоторые скрыты. Если какие-то из данных человек-пользователь сайта утерял, то должна быть возможность установления определенной отметки на сайте об утере или краже, например. Соответственно, сторонним пользователям, которые вошли в базу данных должно быть видно ( после набора соответствующего кода) в каком состоянии (утерян/украден и т.п.) находится информация и кому в принципе принадлежит.
Кроме того данная база должна иметь возможность сочленения/перехода к двум европейским базами данных, чтобы это было как бы единое целое.
Используемый движок для сайта должен иметь сертификаты безопасности и устойчив к взломам.
База данных должна шифроваться ключом.
Интересует возможная стоимость проекта.
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