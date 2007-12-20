Сайт игрового портала

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок192 просмотра
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Необходимо создать игровой портал по типу theabyss.ru/

Требуются люди, которые могут настроить игровые сервера, сделать приличный дизайн сайта.

За подробностями в асю 8001177

16 лет назад
Maut
Албания
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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