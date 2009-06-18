Сайт информационно-рекламной тематики

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок438 просмотров

Требуется создать сайт информационно-рекламной тематики "под ключ", с не навороченным, но все же дизайном (рисованным или т.п.). Дизайн имеет значение. Срок - второстепенное. Предварительно - будет несолько разделов/страниц, с возможностью добавления своих, несколько баннеров, возможно форум. Установить на моем хостинге.

Оплата - безопасная сделка или webmoney напрямую, без предоплаты. ВАШИ предложения по цене и дизайну

16 лет назад
nevvermind
Филипп 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад