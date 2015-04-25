Нужен одностраничник на примере сайта, дизай, верстака, установка на хостинг. техническое задание и наполнение есть.
Сайт инжиниринговой компании
4 раздела:
1)О компании
2)Документы(возможность загрузки админом и скачивание посетителями)
3)Перечень услуг
4)контакты
В стилистики строгих линий.
Логотип есть
На любом движке.
Жду КП только от СТУДИЙ, т.к. понадобится закрывающая документация.
Бюджет до 20 000
Заявки фрилансеров
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