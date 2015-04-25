Сайт инжиниринговой компании

$388
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка202 просмотра

4 раздела:

1)О компании

2)Документы(возможность загрузки админом и скачивание посетителями)

3)Перечень услуг

4)контакты

В стилистики строгих линий.

Логотип есть

На любом движке.

Жду КП только от СТУДИЙ, т.к. понадобится закрывающая документация.

Бюджет до 20 000

10 лет назад
romanagliullin
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров