Сайт-каталог магазина сантехники

$400
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок198 просмотров
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Необходимо создать сайт-каталог (в будущем интернет-магазин) «под ключ» по концепту шаблонов от templatemonster для магазина сантехники. CMS обсуждается (не проприеритарная). ТЗ прилагается. Наполнить каталог 100 товаров, статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

С выбранным исполнителем заключается договор.

Убедительная просьба прежде чем выходить на связь по скайпу ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ!!!

12 лет назад
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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