Сайт - каталог продукции.

$200
Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок183 просмотра
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Нужно создать сайт, на котором будет изображена продукция.

Изображение продукта, его описание , и увеличение картинки, ну и главная страница!

Хороший дизайн.

16 лет назад
Vitaliy_
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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