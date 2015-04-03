Сайт- каталог ресторанов с системой бронирования

Нужно создать CMS для сайта в котором будет каталог ресторанов с описанием, фотографиями, картой расположения, новостями и спецпредложениями. Реализация системы бронирования столиков с оповещением через смс и e-mail. Должны присутствовать кабинеты посетителей и кабинеты администраторов ресторана.

Подробное описание во вложенном файле.

Дизайн делать не нужно.. есть.

Примеры работы похожих ресурсов:

http://www.relax.by/cat/ent/booking/

http://gettable.ru/

http://stoliki.ru/

http://timing.by/restaurant

Оплата: wmz