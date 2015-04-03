Есть эскиз в виде скриншотов от других landing page страниц. Все скриншоты подписаны адресами сайтов. Необходимо на его базе сделать свой работающий landing page без программирования. Т.е. на выходе html-страницу со спецэффектами. ...
Сайт- каталог ресторанов с системой бронирования
Нужно создать CMS для сайта в котором будет каталог ресторанов с описанием, фотографиями, картой расположения, новостями и спецпредложениями. Реализация системы бронирования столиков с оповещением через смс и e-mail. Должны присутствовать кабинеты посетителей и кабинеты администраторов ресторана.
Подробное описание во вложенном файле.
Дизайн делать не нужно.. есть.
Примеры работы похожих ресурсов:
http://www.relax.by/cat/ent/booking/
Оплата: wmz
Заявки фрилансеров
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