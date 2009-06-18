Сайт художника

Задача - создать сайт на ваше усмотрение где и какой, чисто для портфолио. Художник - пенсионер, ему уже за 70 лет.

Оплата - процент с продажи его картин. Я чисто представляю проект, ничего с этого не имея...

Главная.Чисто фото и несколько слов об авторе. И небольшая галерея картин.

Все на ваш вкус и цвет. Я бы делала на черном фоне, достаточно строго. Минимум графики.

Все отдаю в Ваши руки.Материалы -предоставлю. Срок - месяц.