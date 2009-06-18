Сайт художника

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Завершен5 заявок617 просмотров

Задача - создать сайт на ваше усмотрение где и какой, чисто для портфолио. Художник - пенсионер, ему уже за 70 лет.

Оплата - процент с продажи его картин. Я чисто представляю проект, ничего с этого не имея...

Главная.Чисто фото и несколько слов об авторе. И небольшая галерея картин.

Все на ваш вкус и цвет. Я бы делала на черном фоне, достаточно строго. Минимум графики.

Все отдаю в Ваши руки.Материалы -предоставлю. Срок - месяц.

16 лет назад
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
16 лет назад
$20
1 день
Дмитрий полностью оправдал свой ник - Хороший Работник! Он сразу откликнулся на предложение. Разработал дизайн, который был принят мной без замечаний и очень быстро и красиво выполнил проект. Художник очень доволен, так как его пожелания были учтены и выполнены на "отлично". Мне остается лишь поблагодарить Дмитрия за его работу и пожелать ему море заказчиков и проектов. Он справиться с любым. Спасибо!
Отличный заказчик. Приятна в общении, своевременно предоставлены материалы... И, вообще, побольше бы таких...

Заявки фрилансеров

DIVst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-5)
16 лет назад