Сайт компании металлопроката

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок320 просмотров
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Дизайн готов http://www.weblancer.net/users/Tauga33/portfolio/1236799.html#item

Нужен сайт компании, занимающейся металлопрокатом на самописном движке . ТЗ в приложении.

Обращаться ICQ 582228403

12 лет назад
parfumer
Сергей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$175
7 дней
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