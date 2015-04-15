Желателен опыт работы с фрэймворком CodeIgniter; PHP5, ООП; Знание PHP (как в аспекте ООП, так и функционально) Умение писать аккуратный, чистый код, с комментариями. Уверенное знание mysql (процедуры, триггеры). ...
Сайт консалтинговой компании
Необходимо разработать под ключ сайт консалтинговой компании МС-Тренер (есть готовый дизайн).
Т3 и подробное описание проекта прилагается.
Заявки фрилансеров
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