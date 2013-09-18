Сайт коврового центра

Ищем разработчика сайта-визитки музыкального коллектива. ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать красивый и удобный сайт самого известного коврового центра в г. Астана. Логотип. Стиль - минимализм, все строго и красиво. Чтобы было удобно для покупателей. Все ковры должны иметь заданные характеристики, чтобы любой покупатель быстро находил нужный ему ковер по цвету, форме и размеру. Остальное при личном обющении в скайпе.
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