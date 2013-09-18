Сайт коврового центра

$2500
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка177 просмотров
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Создать красивый и удобный сайт самого известного коврового центра в г. Астана. Логотип. Стиль - минимализм, все строго и красиво. Чтобы было удобно для покупателей. Все ковры должны иметь заданные характеристики, чтобы любой покупатель быстро находил нужный ему ковер по цвету, форме и размеру. Остальное при личном обющении в скайпе.

10 лет назад
nizami2007
Низами 
39 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$2500
14 дней
Спасибо! Серафима справилась с заданием. Я доволен и думаю, наше сотрудничество продолжится. По срокам все было четко и быстро. Я полностью доволен , так как все мои просьбы были учтены.
Прекрасный заказчик! Честный, приятный в общении, очень любит свой бизнес. Проект сделала на одном дыхании и очень довольна. Желаю вам, Низами, огромных успехов в вашем бизнесе! Спасибо и до новых встреч!
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