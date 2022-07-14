Необходимо разработать техническое задание для создания сайта «под ключ». ТЗ должно четко описывать требования, функционал и особенности проекта, чтобы команда разработчиков могла эффективно реализовать задуманное.
Сайт лендінг візитка
Сайт ландінг по грузоперевозка логістичні послуги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка многостраничного сайта на основе существующего одностраничника i-steklo.by. Основное внимание уделяется SEO-оптимизации для повышения видимости в поисковых системах. Необходим функциональный и современный дизайн, который будет соответствовать текущим требованиям пользователей.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт под ключ для компании по поставке мед оборудования. Требуется создать уникальный дизайн, логотип и продумать интерфейс. Сайт должен включать много карточек с оборудованием и панель для управления контентом. Ожидается современное оформление и качественная реализация проекта.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт3 года назад
- $90
Ищется специалист для создания сайта под Тильду с использованием Figma. Проект выполняется «под ключ», необходимо следовать техническому заданию. Подробности по проекту указаны в ТЗ.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Необхідно розробити сайт на платформі Wordpress на тему доставки суші. Дизайн готовий та доступний за посиланням. Виконання проекту під ключ, включаючи всі необхідні функції для роботи сайту.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать одностраничный сайт на платформе Tilda для презентации курса. Имеется черновой эскиз. Необходимо интегрировать платежную систему enot.io с возможностью оплаты в WMR (Webmoney).Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать сайт для частной компании с нуля. Проект должен быть выполнен под ключ, включая дизайн, функционал и оптимизацию. Ожидается качественный подход к созданию и запуску готового продукта.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
- $9000
Разработайте сайт казино с крипто пополнениями, включая настольные игры и слоты. Необходимо наличие админки, доказуемой честности игр, а также возможность депозитов и выводов через криптовалюту (Биткойн, ETH, USDT). Дизайн должен быть красивым и адаптивным для мобильных устройств, с обеспечением безопасности и корректного функционирования.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Требуется добавить кнопку на сайт, чтобы заявки отправлялись в Telegram. Пользователь заполняет форму, и информация должна приходить в Телеграм. Сайт разработан на WordPress. Пример интеграции можно увидеть на аналогичном сайте, выполненном на Тильде.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать одностраничный сайт для экологической инициативы по сбору вторсырья в Ноябрьске. Сайт должен иметь раскрывающиеся списки и возможность добавления информации. Необходимо зафиксировать адрес сайта и предоставить чек и акт выполненных работ для грантовой отчетности. Также нужно создать шаблоны для незаполненных направлений.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад