Требуется создать сайт визитку под ключ. 10-15 страниц. Оплата наличными в СПб.
Сайт Литературного Клуба
Литературный Клуб, или "Клуб Любителей Поэзии".
исполнитель проекта может использовать уже готовый скрипт клуба, главное, чтобы он подходил под эти задачи.
основные возможности литературного клуба:
личный кабинет участника (никаких друзья-друзей и добавлений в друзья, просто кабинет, в котором можно посмотреть на работы участника клуба).
структура сайта будет чем-то напоминать форум, только более видоизмененный.
на первой странице разделы, и список работ.
*******************************************************
***шапка***
регистрация, войти (логин пароль)
раздел1: (новые поступления)
работа1 автор1
работа7 автор3
работа10 автор4
раздел2: (рецензии)
(на первой странице работы появляются по мере их добавления участниками, если работа была добавлена только-что, она будет вверху списка).
раздел3: (самые коментируемые)
работа1 автор4
работа6 автор2
и так далее...
раздел4: (обсуждение).
кнопка список пользователей(при нажатии на пользователя отображается аватар, и список его работ),
регистрация, войти (логин пароль)
футер с копирайтом и контактами.
***************************************************************************
желательно, но не обязательно, чтоб был рейтинг у произведений, а также возможность поиска по рейтингу.
дизайн самый простецкий (черный шрифт на белом с серым фоне, кнопки в виде ссылок, шапка на свой вкус).
поскольку проект не коммерческий (не бюджетный), и с заданием сможет справиться даже новичек, высокие ставки на этот проект не предполагаются, работа довольно простая и не займет много времени.
также интересны ваши собственные предложения по проекту.
пожалуйста оставляйте свои координаты, чтоб я смог с вами связаться и обговорить все важные детали.
спасибо заранее
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
1 Необходимо создать сайт "под ключ" для детской танцевальной студии 2 Необходимо приобрести домен сроком на год (оплачивается заказчиком) 3 Необходимо оплатить хостинг сроком на год (оплачивается заказчиком) 4 Необходимо провести переговоры ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется разработать сайт на на основе галереи imagevuex.com. и наполнить его.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать обменник интернет валют, WMZ WMR WMU яндекс деньги, с автоматической привязкой к валютам национального банка и автоусановкой процента прибыли, с партнеркой.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать сайт на рукодельную тематику - вышивка будет иметь рубрики по фирмам-производителям, и жанрам что то на подобие такого http://www.kaleydoskop-vishivki.com.ua/ и http://stitchfanclub.com только вместо купить - там будет - скачать ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $2700
Разработка социального портала nashpozitiv.ru Доброго времени! Ищем дизайн студию для разработки портала www.nashpozitiv.ru Направленность портала: социальная, патриотическая, с позитивным уклоном. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать сайт для курсов ( женская тематика) + интернет магазин. Сайт должен содержать несколько обычных страниц+ интернет магазин ( пример интернет магазина: http://www.russian-nail-shop.ru/ ) - но не обязательно такой, нужно что бы он ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется создание женской социальной сети на основе женского портала Podrugi.by. На портале установлен форум IPB надо использовать его базу данных для подключения к социальной сети уже зарегистрированных пользователей и чтобы таким образом все системы работали ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно создать сайт-визитку. Детальное ТЗ в процессе. Дизайн с грамотным расставленным акцентов: строгий, светлые тона, на главной странице выделить услуги компании, реализованные ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать каталог интернет-магазинов на базе существующих систем. Каталог должен содержать все возможности для предоставления интернет-магазинам услуг по продвижению их продукции. Рассмотрим различные варианты и предложения.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад