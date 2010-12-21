Сайт Литературного Клуба

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Закрыт12 заявок281 просмотр

Литературный Клуб, или "Клуб Любителей Поэзии".

исполнитель проекта может использовать уже готовый скрипт клуба, главное, чтобы он подходил под эти задачи.

основные возможности литературного клуба:

личный кабинет участника (никаких друзья-друзей и добавлений в друзья, просто кабинет, в котором можно посмотреть на работы участника клуба).

структура сайта будет чем-то напоминать форум, только более видоизмененный.

на первой странице разделы, и список работ.

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***шапка***

регистрация, войти (логин пароль)

раздел1: (новые поступления)

работа1 автор1

работа7 автор3

работа10 автор4

раздел2: (рецензии)

(на первой странице работы появляются по мере их добавления участниками, если работа была добавлена только-что, она будет вверху списка).

раздел3: (самые коментируемые)

работа1 автор4

работа6 автор2

и так далее...

раздел4: (обсуждение).

кнопка список пользователей(при нажатии на пользователя отображается аватар, и список его работ),

регистрация, войти (логин пароль)

футер с копирайтом и контактами.

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желательно, но не обязательно, чтоб был рейтинг у произведений, а также возможность поиска по рейтингу.

дизайн самый простецкий (черный шрифт на белом с серым фоне, кнопки в виде ссылок, шапка на свой вкус).

поскольку проект не коммерческий (не бюджетный), и с заданием сможет справиться даже новичек, высокие ставки на этот проект не предполагаются, работа довольно простая и не займет много времени.

также интересны ваши собственные предложения по проекту.

пожалуйста оставляйте свои координаты, чтоб я смог с вами связаться и обговорить все важные детали.

спасибо заранее

14 лет назад
ptiutch
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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