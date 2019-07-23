Сайт мед клиники, желательно на WP

$4500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт57 заявок1258 просмотров

Здравствуйте, 

Нужно разработать сайт для мед. центра, подобрать картинки и наполнить контентом "Под ключ".

Сайт должен хорошо индексироваться в Яндексе и Гугле.

Бюджет не резиновый, желательно вложиться в 4,5 тыс USD.

Рассматриваем кандидатов у кого есть похожие работы,

Оставляйте ваши заявки со сроками и ценами на выполнение работ

WordPress
6 лет назад
valera-afan
Валерий 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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