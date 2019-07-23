Создание конвертирующего лендинг-пейджа на тему финансового рынка, создание дизайна + формы для регистрации, приоритет кто уже работал над данной тематикой, рассматриваем долгосрочное сотрудничество.
Сайт мед клиники, желательно на WP
Здравствуйте,
Нужно разработать сайт для мед. центра, подобрать картинки и наполнить контентом "Под ключ".
Сайт должен хорошо индексироваться в Яндексе и Гугле.
Бюджет не резиновый, желательно вложиться в 4,5 тыс USD.
Рассматриваем кандидатов у кого есть похожие работы,
Оставляйте ваши заявки со сроками и ценами на выполнение работ
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