Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций. Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать ...
Сайт на 1С: Битрикс Бизнес
Сайт на 1С: Битрикс Бизнес
Основной функционал: Информационные разделы; сообщество пользователей сайта; галерея (видео, фото);
форум, поиск по сайту, RSS-рассылка, блоги, почта, опросы, баннеры, магазин
Пожалуйста свои предложения присылайте на почту с указанием ориентировочной стоимости и строков реализации, а также ссылками на подобные проекты.
Спасибо
С уважением, Юлия
Заявки фрилансеров
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