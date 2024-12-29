Сайт на 2-3 страницы управление через телеграм бота

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Закрыт10 заявок79 просмотров

Создать сайт с авторизации на 2-3 страницы

управление сайтом через тг бота

на главной странице отображается форма для ввода номера телефона пользователя.

Поле для ввода номера телефона обязательное.

После ввода номера телефона, пользователь нажимает кнопку "Отправить", данные передаются на бота для дальнейшей обработки

более подробное тз в тг

Создание сайтовСоздание чат-ботов
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