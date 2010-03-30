Создать сайт наподобие http://coral-club.com.ua/index.php, с каталогом товаров отсюда: http://coral-club34.ru/shop Главное в сайте - красивый внешний вид, приятный дизайн. Движок любой, но чтобы можно было на всех страницах ...
Сайт на Drupal (Joomla) с оригинальным дизайном
Сайт на Друпал. Срок 14 дней
Т3 в личку.
В первую очередь буду смотреть выполненные работы в портфолио
Выбранный исполнитель
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