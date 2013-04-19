Сайт на joomla

У меня еще не было настолько " легкого" исполнения проекта: быстро и качественно, без вопросов Алексей сделал все на 100%, всегда на связи, виден профессиональный опыт ,уважительное и добросовестное отношение к проекту. Очень рада что выбрала вас! Спасибо!