Сайт на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка130 просмотров

Адаптация шаблона, верстка, настройка меню,компонентов, установка на хостинг.

Joomla
12 лет назад
Evgenia_a
Евгения 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
У меня еще не было настолько " легкого" исполнения проекта: быстро и качественно, без вопросов Алексей сделал все на 100%, всегда на связи, виден профессиональный опыт ,уважительное и добросовестное отношение к проекту. Очень рада что выбрала вас! Спасибо!
Хочу выразить Евгении огромную благодарность за совместную работу. Получил чёткое задание, своевременную оплату и приятное общение :) Работа проходила в атмосфере слаженного конструктивного сотрудничества: ответы на вопросы мгновенные, всегда на связи. Как справедливо было сказано Евгенией, проект прошёл легко. Одно удовольствие работать с таким прекрасным заказчиком. Спасибо большое Евгении, буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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