Здравствуйте, Требуется человек который создаст готовый сайт под ключ для суши бара. За подробной информацией и подобными сайтами обращайтесь в личку.
Сайт на joomla
Адаптация шаблона, верстка, настройка меню,компонентов, установка на хостинг.
Выбранный исполнитель
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