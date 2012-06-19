Сайт на Joomla. Персонально для Southerner

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок154 просмотра

Разработать:

1) Простой дизайн

2) Насадить на Joomla + перенести данные

3) Встроить слайд-шоу, плавное автоматическое пролистывание фотографий из папки, при наведении фотография останавливается.

Joomla
13 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
7 дней
Всё отлично!
Очень доволен сотрудничеством с Олегом! Четкая постановка задачи, терпимое отношение к процессу работы и правок, своевременная оплата. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад