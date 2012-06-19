Требуется сделать статичную html страницу "прокладку" в виде блога под ключ . Пример блога http://okolesica.championat.com/blog/cherdancev_kiev Детали в ЛС.
Сайт на Joomla. Персонально для Southerner
Разработать:
1) Простой дизайн
2) Насадить на Joomla + перенести данные
3) Встроить слайд-шоу, плавное автоматическое пролистывание фотографий из папки, при наведении фотография останавливается.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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