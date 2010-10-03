Сайт на Joomla + шапка + наполнение

Есть сайт: http://www.irlanatour.ru/ (сидит на WP) его нужно немного подправить (добавить и поменять ряд графических элементов). Нужно создать ещё один сайтик - скорее даже туристический блог, где будут публиковаться горящие предложения. Здесь, соответственно дизайн и ...