Сайт на joomla (возможно использование шаблона)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок305 просмотров

Сайт на joomla возможно использование шаблона.

По функционалу и тематике полный аналог http://borche.ru/

Срок 5 рабочих дней. Бюджет предлагайте сами.

Joomla
14 лет назад
advokateD
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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