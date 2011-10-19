Необходимо создать интернет-магазин на joomla, с личным кабинетом, возможностью обновления цен и выгрузкой заказов в одном из распространенных форматах, с возможностью добавлять товары и редактировать их, каталог товар с несколькими уровнями вложенности.
Сайт на joomla (возможно использование шаблона)
Сайт на joomla возможно использование шаблона.
По функционалу и тематике полный аналог http://borche.ru/
Срок 5 рабочих дней. Бюджет предлагайте сами.
Заявки фрилансеров
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