Есть 10-20 телеграм групп (моих), в которых курьеры отписывают о том, что заказ доставлен. На каждый магазин своя группа в Телеграме.

Нужно чтобы на сайте для каждого курьера велась статистика, сколько он заработал по дням: можно отчёт в виде списка адресов и суммы заработка за день.

Также для каждого магазина своя статистика была видна: кто завез и сколько заказов по дням (списком). И сколько должен сооответсвенно магазин денег.

Мне как для админа нужно видеть свой доход, т.к магазин платит мне больше, курьер получает меньше.