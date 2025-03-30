Сайт, на котором будет работать вывод данных из Телеграм

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Есть 10-20 телеграм групп (моих), в которых курьеры отписывают о том, что заказ доставлен. На каждый магазин своя группа в Телеграме.

Нужно чтобы на сайте для каждого курьера велась статистика, сколько он заработал по дням: можно отчёт в виде списка адресов и суммы заработка за день.

Также для каждого магазина своя статистика была видна: кто завез и сколько заказов по дням (списком). И сколько должен сооответсвенно магазин денег.

Мне как для админа нужно видеть свой доход, т.к магазин платит мне больше, курьер получает меньше.

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