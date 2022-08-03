Требуется собрать лендинг на основе существующего сайта на WordPress с использованием темы Avada. Работа будет производиться по предварительному ТЗ, доступному по ссылке. Необходимо учитывать специфику криптовалютной тематики. Ожидается качественная реализация проекта.
Сайт на платформі Tilda
По прикладу зробити сайт на платформі Tilda
Сайт вміщує головну сторінку і три додаткові
сайт чоловічого одягу ( футболки / майки / труси )
потрібно зробити «скелет» по прикладу з анімацією
фото/ опис надаємо
у діалозі чекаємо на приклади Ваших сатів, покажемо свій приклад що потрібен і обговоримо ціну
Заявки фрилансеров
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