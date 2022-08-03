Сайт на платформі Tilda

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Закрыт14 заявок338 просмотров

По прикладу зробити сайт на платформі Tilda

Сайт вміщує головну сторінку і три додаткові

сайт чоловічого одягу ( футболки / майки / труси )

потрібно зробити «скелет» по прикладу з анімацією

фото/ опис надаємо

у діалозі чекаємо на приклади Ваших сатів, покажемо свій приклад що потрібен і обговоримо ціну 

Tilda
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