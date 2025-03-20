Сайт на примере The Million Dollar Homepage

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок77 просмотров

Нужно полностью почти идентично создать такой же сайт, только добавить туда личный кабинет где можно будет, продавать свои места пикселей и все это на основе криптовалюты а именно покупку участка можно произвести только через крипто валюту
Жду годных предложений

Создание сайтов
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Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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