Требуется разработать не-кастодиальный крипто-кошелек в формате Telegram Mini App с использованием Web3Auth MPC Core Kit. Приложение должно обеспечивать управление криптовалютами, отправку и получение, обмен, а также интеграцию с предоплаченными картами. Основные функции включают авторизацию через Telegram, поддержку нескольких блокчейнов и доступ к истории транзакций. Ожидается создание удобного интерфейса и высокая скорость работы.
Сайт на примере The Million Dollar Homepage
Нужно полностью почти идентично создать такой же сайт, только добавить туда личный кабинет где можно будет, продавать свои места пикселей и все это на основе криптовалюты а именно покупку участка можно произвести только через крипто валюту
Жду годных предложений
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