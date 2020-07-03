Сайт на тильда

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Закрыт14 заявок796 просмотров

Необходимо разработать сайт на тильда для таких тематик как «Ремонт квартир», «Ремонт и строительство».Из обязательных требований:

1) Zero-блоки, дизайн д.б. уникальным. Адаптивность под все виды устройств.

2) Грамотный маркетинг. Д.б. не навязчивые формы отправки. Понимание смыслов и структуры блоков сайта

3) Интеграция с CMS Тильда, картами Гугл, Яндекс

4) Настройка доменного имени + СЕО

Примеры сайтов:

https://www.valtagroup.ru/https://remont-kvartir-cheboksary.ru/P.S. просьба сразу указывать примерную стоимость работ + сроки

Tilda
5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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3 года назад
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Виктория
 
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