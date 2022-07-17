Добрый день! Меня зовут Никита, приятно познакомиться. Мне очень понравилось ваше портфолио + мне подходят ваши цены и я бы хотел заказать сайт на Тильде. Это одностраничный лендинг (около 10 слайдов) для мини крипто-проекта. Готов полный макет сайта на miro, однако еще не определился с цветами. Из функционала только сбор заявок. Буду ждать от вас сообщения, надеюсь на взаимовыгодное долгое сотрудничество, т.к. запланированы еще проекты, заранее спасибо!