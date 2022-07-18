Требуется разработка лендинга для заказа тортов и сайта для обучения косметологии. Оба проекта должны быть выполнены под ключ, с учетом всех требований и функционала.
Сайт на Тильде
Добрый день! Меня зовут Никита, приятно познакомиться. Мне очень понравилось ваше портфолио и я бы хотел заказать сайт на Тильде. Это одностраничный лендинг (около 10 слайдов) для мини крипто-проекта. Готов полный макет сайта на miro, однако еще не определился с цветами. Из функционала только сбор заявок. Буду ждать от вас сообщения, надеюсь на взаимовыгодное долгое сотрудничество, заранее спасибо!
Выбранный исполнитель
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