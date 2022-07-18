Сайт на Тильде

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Завершен1 заявка52 просмотра

Добрый день! Меня зовут Никита, приятно познакомиться. Мне очень понравилось ваше портфолио и я бы хотел заказать сайт на Тильде. Это одностраничный лендинг (около 10 слайдов) для мини крипто-проекта. Готов полный макет сайта на miro, однако еще не определился с цветами. Из функционала только сбор заявок. Буду ждать от вас сообщения, надеюсь на взаимовыгодное долгое сотрудничество, заранее спасибо!

Tilda
3 года назад
guest_16580032676309
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$70
4 дня
Escrow
Получил отличную работу от Романа: 1)Быстро, 2)Красиво, 3)Всегда на связи! Подсказал по стилю да и вообще по всем дизайнерским решениям, огромное спасибо!
Отличный закказчик! Предоставил качественное ТЗ и получил ожидаемый результат! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад

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