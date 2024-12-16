Необходима разработка сайта на WP вместе с версткой и адаптацией под моб. устройства.

Основные требования:

Поддержка Мультиязычности (если необходимо приобрести модуль просьба указать доп. стоимость) Главная страница (будут несколько блоков, которые желательно удобно редактировать в админке) Раздел с видео (Видео Youtube + описание) Добавление роликов так же должно быть простым в админке (заголовок + ссылка на Youtube + описание) Раздел аналитики. Так же возможность настроить поля (будут согласованы дополнительно) + отдельно загружен документ. Раздел новости. (обычные статьи). Базовое СЕО.

Просьба Указать бюджет +- (верстка до 7 страниц (главная,список видео,видео, Аналитика, список аналитики, Статьи) и примерные сроки.

Начало работы над проектом конец декабря - январь. (т.е. начало работ по сайту планируется не раньше этого срока.)