Сайт на Wordpress

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Закрыт28 заявок60 просмотров

Необходима разработка сайта на WP вместе с версткой и адаптацией под моб. устройства.

Основные требования:

  1. Поддержка Мультиязычности (если необходимо приобрести модуль просьба указать доп. стоимость)

  2. Главная страница (будут несколько блоков, которые желательно удобно редактировать в админке)

  3. Раздел с видео (Видео Youtube + описание) Добавление роликов так же должно быть простым в админке (заголовок + ссылка на Youtube + описание)

  4. Раздел аналитики. Так же возможность настроить поля (будут согласованы дополнительно) + отдельно загружен документ.

  5. Раздел новости. (обычные статьи).

  6. Базовое СЕО.

Просьба Указать бюджет +- (верстка до 7 страниц (главная,список видео,видео, Аналитика, список аналитики, Статьи) и примерные сроки.

Начало работы над проектом конец декабря - январь. (т.е. начало работ по сайту планируется не раньше этого срока.)

WordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовСоздание сайтов
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d1mon4ik
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