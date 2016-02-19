Добрый день! Требуется написать сайт, который будет содержать контент о кулинарных изделиях и рецептах. Структура сайта должна быть идентична этому: http://kedem.ru/recipe/ Следует только слегка поменять цвета на менее яркие. Также желательно сайт ...
Сайт на Wordpress
Здравствуйте.
Интересует создание сайта на Wordpress, другие cms не рассматриваются (макет главной страницы прикреплен к проекту). Сообщите стоимость работы, предварительно ознакомившись с описанием, сайт не сложный.
Заявки вида - мы все можем, пишите договоримся игнорируются! Нужен человек с опытом, который не пропадает на пол пути.
Небольшое описание:
- Личный кабинет программировать не нужно, поставим на готовый ссылку.
- Кнопка "Сделать заказ" - при нажатии отобразится контактная форма.
- При нажатии на пункты меню будет переход на статичные текстовые страницы.
- Слайдер под шапкой: смена изображений происходит через несколько секунд, при нажатии в слайдере на заголовок каждого списка откроется текстовая страница.
- Под списком слайдера расположены 4 основные услуги, при нажатии откроются текстовые страницы с подробным описанием, таблицами. Под четырьмя основными услугами расположены дополнительные услуги, при нажатии на которые откроются аналогичные страницы.
- Новости: При нажатии на "Все новости" откроется страницы на которой отображены все новости, оттуда можно перейти на страницу выбранной новости.
- Все проекты - аналогичны новостям, добавится галерея фото для каждого проекта.
- Слайдер под текстовым описанием: движение осуществляется с задержкой в несколько секунд.
- Подвал: 4 меню со ссылками на текстовые страницы.
Внутренняя страница тарифов будет отличаться от главной по дизайну, будет более простой. Тарифы будут выстроены в ряд с основными характеристиками, под ними расположится контактная форма для подачи заявки.
От Вас ожидаем:
1. Отлично знание Wordpress. Новички и те, кто схватил "вершки" верстки и ВП не рассматриваются!!!
2. Умение соблюдать оговоренные сроки и не бросать начатый проект.
3. Хотелось бы посмотреть ссылки на ваши работы на Wordpress сделанные с нуля, а не правки кнопок, установки плагинов, и т.п. мелочи.
Мы заинтересованы:
1. В порядочным исполнителе, который находится в сети днем по Москве.
2. Адекватную стоимость, просьба цены не ломить и не ссылаться на курс, давайте будем оценивать работу адекватно.
Оставляйте заявки в проект, в заявке укажите стоимость работы, сроки и ваш опыт.
Заявки фрилансеров
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