Добрый день!





Необходимо реализовать на сайте блок с объектами недвижимости и интерактивной картой местности. Референс:



https://www.realtor.com/international/id/map?lang=en





Помимо этого остальная часть с текстовыми блоками: (пока в формате наброска макета)



Figma

Возможно использовать гугл карты, главное, чтобы визуально и функционально всё было схоже с референсом.





Сайт делается с нуля



Атрибуты объектов недвижимости



- фото



- название



- описание



- стоимость



- площадь



- назначение



- локация





Необходимые поля для фильтров:

Property type (Тип собственности)





Варианты:





Вилла

Земельный участок

Апартаменты



Price (Цена)







Требования к сайту