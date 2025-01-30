Требуется разработка сайта под ключ с несколькими страницами и контактной формой. Также необходима возможность настройки SEO параметров: Meta Title, Meta Description, Meta Keywords. Можно использовать готовый скрипт или шаблонный сайт.
Сайт на Wordpress с картой для объектов недвижимости
Добрый день!
Необходимо реализовать на сайте блок с объектами недвижимости и интерактивной картой местности. Референс:
https://www.realtor.com/international/id/map?lang=en
Помимо этого остальная часть с текстовыми блоками: (пока в формате наброска макета)
Figma
Возможно использовать гугл карты, главное, чтобы визуально и функционально всё было схоже с референсом.
Сайт делается с нуля
Атрибуты объектов недвижимости
- фото
- название
- описание
- стоимость
- площадь
- назначение
- локация
Необходимые поля для фильтров:
Property type (Тип собственности)
Варианты:
Вилла
Земельный участок
Апартаменты
Price (Цена)
Требования к сайту
Адаптивная вёрстка
Кроссбраузерность
Данные по объектам недвижимости должны подгружаться через админ. панель (импорт из файла эксель)
Заявки фрилансеров
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