Сайт на Wordpress с картой для объектов недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок59 просмотров

Добрый день!


Необходимо реализовать на сайте блок с объектами недвижимости и интерактивной картой местности. Референс:

https://www.realtor.com/international/id/map?lang=en


Помимо этого остальная часть с текстовыми блоками: (пока в формате наброска макета)

Figma
Возможно использовать гугл карты, главное, чтобы визуально и функционально всё было схоже с референсом.


Сайт делается с нуля

Атрибуты объектов недвижимости

- фото

- название

- описание

- стоимость

- площадь

- назначение

- локация


Необходимые поля для фильтров:
Property type (Тип собственности)


Варианты:

  • Вилла

  • Земельный участок

  • Апартаменты


Price (Цена)



Требования к сайту

  • Адаптивная вёрстка

  • Кроссбраузерность

  • Данные по объектам недвижимости должны подгружаться через админ. панель (импорт из файла эксель)

FigmaWordPressАдаптивная версткаСоздание сайтов
3 месяца назад
safed24
Фёдор 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
3 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
11 минут назад
66 отзывов(-2)
3 месяца назад