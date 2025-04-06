Необходима рекламная таблица для наполнения сайтов. Задача включает сбор информации о стримерах на Twitch и Kick, телеграмм и ВК группах, а также YouTube каналах. Нужно указать источник, цену и контакты. Фолловеры и участники по заданным критериям.
Сайт на WP
Нужно создать сайт о шоколаде. Мое требование заключается в том, что при отправке текст должен быть очень хорошо структурирован и иметь не менее 4 открывающихся страниц. Я плачу после того, как все сделано. Вы можете сделать это на русском или английском языке. Но его можно открыть и редактировать в WordPress.
Заявки фрилансеров
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