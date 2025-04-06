Нужно создать сайт о шоколаде. Мое требование заключается в том, что при отправке текст должен быть очень хорошо структурирован и иметь не менее 4 открывающихся страниц. Я плачу после того, как все сделано. Вы можете сделать это на русском или английском языке. Но его можно открыть и редактировать в WordPress.