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Открыт15 заявок70 просмотров

Нужно создать сайт о шоколаде. Мое требование заключается в том, что при отправке текст должен быть очень хорошо структурирован и иметь не менее 4 открывающихся страниц. Я плачу после того, как все сделано. Вы можете сделать это на русском или английском языке. Но его можно открыть и редактировать в WordPress.

WordPressСоздание сайтов
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